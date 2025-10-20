Incidenti a Roma aumentano vittime e feriti tra i giovani Eccesso di velocità prima causa di mortalità

Aumentano gli incidenti sulle strade di Roma, dove nel 2024 si sono registrati più feriti (17.196) rispetto al 2023 (16.023). Inoltre ci sono state anche meno vittime (134) rispetto a quelle del 2023 (154). Questi i dati relativi alle statistiche AciIsta relativi allo scorso anno.Gli incidenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

