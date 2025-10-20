Incidente uccide tre ventenni aperta un' inchiesta per omicidio stradale Via libera ai funerali di Riccardo Gemo Nicola Xausa e Pietro Pisapia
ASIAGO (VICENZA) - La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo d'indagine ipotizzando il reato di omicidio stradale in relazione all'incidente avvenuto la notte tra sabato 18 e domenica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Esplosione uccide tre carabinieri, la strage orchestrata dai fratelli Ramponi: «Orfani e isolati» L'incidente mortale e il tracollo con il debito della famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Schianto dopo la festa. Morti tre ventenni: "Andavano a velocità folle" - Il sindaco: allibito dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quotidiano.net
L'auto si schianta contro una fontana: morti tre ventenni - Cinque ragazzi viaggiavano a bordo di una Peugeot 207 di ritorno da una festa lungo una strada in discesa, probabilmente a forte velocità. Segnala today.it
Lo sci, il violoncello, il cinema. Chi sono i tre ventenni morti nell'incidente ad Asiago - Due sono stati estratti vivi, per gli altri tre non c'è stato nulla da fare ... Secondo msn.com