Incidente sull' autostrada Torino-Pinerolo a Piscina | tir di traverso in carreggiata
Un incidente è avvenuto sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo, in direzione delle valli, poco prima dell'area di servizio di Piscina nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre 2025. Dalle primissime informazioni vi è coinvolto un tir che è rimasto di traverso in carreggiata. Sul posto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La premier e il ministro per lo Sport e i Giovani si sono espressi sull'incidente avvenuto nella notte dopo la sfida contro la Sebastiani Rieti - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Tangenziale di Torino: autoarticolato si ribalta, blocchi di cemento dispersi - TORINO – Un incidente autonomo ha interessato questa mattina la viabilità sulla Tangenziale di Torino, in particolare sulla rampa di collegamento cruciale che dall’Autostrada A4 immette verso lo svinc ... Si legge su lagendanews.com
Incidente nel raccordo autostradale della Falchera a Torino: rimorchio di un tir si ribalta e perde tubi in cemento - Il rimorchio di un tir che trasportava tubi di cemento si è improvvisamente ribaltato mentre percorreva il raccordo autostradale della Falchera nel ramo che collega l'autostrada Torino- Scrive torinotoday.it
Incidente in autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese: scontro tra due auto che escono di carreggiata, una si ribalta - Un incidente è avvenuto nella notte di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, sull'autostrada Torino- Segnala torinotoday.it