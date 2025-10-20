Incidente sul lavoro nel Catanese in una vetreria | morto un 58enne ferito un 34enne

Un 58enne morto e un 34enne ferito: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e personale dell’ispettorato del Lavoro. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico etneo con un elicottero del 118. La Procura di Catania. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente sul lavoro nel Catanese in una vetreria: morto un 58enne, ferito un 34enne

