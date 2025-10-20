Incidente sul lavoro in una vetreria di S G La Punta | un uomo è morto un altro è ferito L’appello della Cgil

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia sul lavoro nel Catanese. Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi, 20 ottobre, in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese. A perdere la vita è stato un operaio di 58 anni originario del Congo, mentre un collega di 34 anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il lavoratore ferito è stato trasportato d’urgenza al Policlinico etneo con un elicottero del 118. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

