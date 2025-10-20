Incidente sul lavoro in una vetreria a San Giovanni La Punta un morto e un ferito

Un 58enne morto e un 34enne ferito: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e personale dell'ispettorato del Lavoro. Il ferito è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

