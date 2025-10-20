Incidente sul lavoro a Catania | un morto e un ferito in una vetreria di San Giovanni La Punta

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Catania all’interno di una vetreria di San Giovanni La Punta, in via Monte Grappa. Il bilancio è tragico: un uomo di 58 anni ha perso la vita, mentre un collega di 34 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso in elisoccorso. La dinamica dell’incidente Secondo una . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

incidente sul lavoro a catania un morto e un ferito in una vetreria di san giovanni la punta

© Lidentita.it - Incidente sul lavoro a Catania: un morto e un ferito in una vetreria di San Giovanni La Punta

