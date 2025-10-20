Incidente sul lavoro a Catania | un morto e un ferito in una vetreria di San Giovanni La Punta
Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Catania all’interno di una vetreria di San Giovanni La Punta, in via Monte Grappa. Il bilancio è tragico: un uomo di 58 anni ha perso la vita, mentre un collega di 34 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso in elisoccorso. La dinamica dell’incidente Secondo una . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Incidente sul lavoro nel Catanese: un morto e un ferito CATANIA. Un 58enne morto e un 34enne ferito: è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti cara - facebook.com Vai su Facebook
+++ULTIM'ORA+++ Un altro tragico #incidente sul lavoro in provincia di #Catania: terribile il bilancio - X Vai su X
Schiacciati da due lastre di vetro: un morto e un ferito a Catania - ROMA – Terribile incidente sul lavoro a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Scrive dire.it
Incidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in vetreria di San Giovanni La Punta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in vetreria di San Giovanni La Punta ... Da tg24.sky.it
Incidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in una vetreria - Un uomo di 58 anni, originario dell'Africa, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di San Giovanni La Punta nel Catanese. Come scrive msn.com