L' Australia ha accusato un aereo militare di Pechino di aver lanciato razzi di segnalazione " in prossimità " del proprio jet di pattugliamento in un incidente avvenuto domenica nel Mar Cinese Meridionale. Il governo di Canberra ha espresso alla Cina la sua preoccupazione per la manovra " non sicura e non professionale ". In base a quanto emerso non ci sono stati danni all'aereo P-8A australiano coinvolto nell'episodio, e il suo personale è rimasto illeso. Un portavoce militare del Dragone ha dichiarato che il velivolo militare australiano si è " intromesso illegalmente " nello spazio aereo cinese e che ha dovuto essere espulso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Incidente sfiorato": alta tensione tra Cina e Australia. Cosa è successo nei cieli dell'Asia