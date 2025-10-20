Incidente sfiorato | alta tensione tra Cina e Australia Cosa è successo nei cieli dell' Asia
L' Australia ha accusato un aereo militare di Pechino di aver lanciato razzi di segnalazione " in prossimità " del proprio jet di pattugliamento in un incidente avvenuto domenica nel Mar Cinese Meridionale. Il governo di Canberra ha espresso alla Cina la sua preoccupazione per la manovra " non sicura e non professionale ". In base a quanto emerso non ci sono stati danni all'aereo P-8A australiano coinvolto nell'episodio, e il suo personale è rimasto illeso. Un portavoce militare del Dragone ha dichiarato che il velivolo militare australiano si è " intromesso illegalmente " nello spazio aereo cinese e che ha dovuto essere espulso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Nell'incidente avvenuto alla Sprint Race, Lewis Hamilton è stato sfiorato alla testa da un pezzo di carbonio volato via. È mancato poco. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom - facebook.com Vai su Facebook
Dramma sfiorato a Fiano Romano: elicottero civile in fiamme, interviene subito l’elicottero dei #Carabinieri e salva l’equipaggio. - X Vai su X
Santa Gilla, fenicottero gravemente ferito dopo l’impatto con i cavi ad alta tensione: «Un pericolo per gli animali» - Un fenicottero gravemente ferito agli arti, forse dopo l’impatto con i cavi della linea ad alta tensione, è stato soccorso ieri dal personale della Stazione Forestale di Cagliari intervenuto nell’area ... unionesarda.it scrive