Incidente nel raccordo autostradale della Falchera a Torino | rimorchio di un tir si ribalta e perde tubi in cemento

Torinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rimorchio di un tir che trasportava tubi di cemento si è improvvisamente ribaltato mentre percorreva il raccordo autostradale della Falchera nel ramo che collega l'autostrada Torino-Milano alla tangenziale. Il carico è fuoriuscito dal mezzo ma è finito nei campi vicino alla carreggiata. Non si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

