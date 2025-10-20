Incidente muore a 39 anni nell’incidente a Cecina | scontro fra auto e motocicletta
Cecina (Livorno), 20 ottobre 2025 – Tragedia a Cecina. Un uomo di 39 anni è morto in un incidente accaduto in via Pasubio nella tarda mattinata di lunedì 20 ottobre. Erano circa le 12.30 quando c’è stato lo scontro fra la moto condotta dal 39enne e un’auto. Il guidatore si è subito fermato. Immediato l’allarme ai mezzi di soccorso. E’ intervento il 118 con un’ambulanza con medico della Pubblica Assistenza di Cecina. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi al personale sanitario. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Intanto, era intervenuta anche la polizia municipale, che ha svolto i rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
