Incidente lieve sulla Biturgense ma le multe e i disagi alla circolazione sono pesanti

Le conseguenze dell’incidente stradale avvenuto lungo la via Biturgense, all’altezza dell’incrocio con via San Biagio, potevano essere ben peggiori, ma alla fine si sono rivelate lievi, non come le sanzioni comminate dagli agenti della Polizia locale di Città di Castello alla scoperta di una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Incidente lieve sulla Biturgense, ma le multe e i disagi alla circolazione sono pesanti https://ift.tt/4HcUXsn https://ift.tt/aenVuCR - X Vai su X

Mirko Bez, il ferito più grave dell’incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza), presenta un lieve ematoma subdurale a quanto emerso dalla prima tac. Attualmente è ricoverato in terapia semintensiva a Bassano del Grappa. L’altro giovane sopravvissuto - facebook.com Vai su Facebook

Incidente lieve sulla Biturgense, ma le multe e i disagi alla circolazione sono pesanti - Scontro tra una moto e un'autovettura: il primo circolava senza patente, assicurazione e revisione. Lo riporta perugiatoday.it