incidente in moto sulla statale 268 muore 27enne di casoria

Un terribile incidente si è verificato all’alba di ieri a Somma Vesuviana, lungo la Statale 268, costando la vita a Claudio Paone, 27 anni. Il ragazzo, originario di San Giorgio a Cremano e residente a Casoria, stava percorrendo la strada in direzione Napoli quando, all’altezza di via Seggiari, ha perso improvvisamente il controllo della sua . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

