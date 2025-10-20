Incidente in moto Claudio Paone muore a 27 anni | lutto a Casoria

L'incidente si è verificato a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli. Claudio Paone era originario di Casoria: il sindaco ha dedicato al 27enne un messaggio di cordoglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Grave incidente tra auto e moto a Turate: 22enne trasportato in codice rosso al Niguarda. - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in moto, Claudio Paone muore a soli 27 anni - Claudio Paone, 27 anni, residente a Casoria, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava cadendo rovinosamente ... Come scrive napolitoday.it

Morto Claudio Paone di Casoria a Somma Vesuviana: il giovane di San Giorgio a Cremano ha perso la vita in un incidente in moto - Il tragico incidente stradale ha scosso per l’ennesima volta le strade della Campania: un giovane motociclista di ventisette anni, ha perso la vita questa mattina presto lungo ... Da alphabetcity.it

Tragico incidente in moto sulla statale 268 "del Vesuvio", Claudio muore dopo l'impatto - Una mattina di dolore e sgomento quella di oggi lungo la Statale 268, nel tratto che attraversa Somma Vesuviana, dove un motociclista di 27 anni, Claudio Paone, ha perso la vita in un terribile ... Secondo internapoli.it