Incidente in moto Claudio Paone muore a 27 anni | lutto a Casoria

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente si è verificato a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli. Claudio Paone era originario di Casoria: il sindaco ha dedicato al 27enne un messaggio di cordoglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

