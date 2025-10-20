Incidente frontale nel Milanese una delle auto prende fuoco | grave un 27enne

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incendio è divampato in una delle due macchine poco dopo lo scontro frontale sulla Ss412 all'altezza di Carpiano (Milano). Il 27enne rimasto intrappolato tra le fiamme è stato portato in codice rosso all'Ospedale di Pavia: è in condizioni gravi. L'altra conducente, una 21enne, non ha riportato gravi traumi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente frontale milanese autoIncidente frontale nel Milanese, una delle auto prende fuoco: grave un 27enne - L'incendio è divampato in una delle due macchine poco dopo lo scontro frontale sulla Ss412 all'altezza di Carpiano (Milano) ... Riporta fanpage.it

Incidente frontale nel Milanese, l'auto prende fuoco: giovane estratto dal pompiere volontario di passaggio - In ospedale anche la ragazza al bordo della seconda auto coinvolta ... Da milanotoday.it

incidente frontale milanese autoAuto a fuoco dopo frontale, giovane grave nel Milanese - Sono gravi le condizioni di un 27enne, rimasto ferito questa sera in un incidente stradale a Carpiano, comune a Sud di Milano. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Frontale Milanese Auto