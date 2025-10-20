Incidente frontale nel Milanese una delle auto prende fuoco | grave un 27enne
L'incendio è divampato in una delle due macchine poco dopo lo scontro frontale sulla Ss412 all'altezza di Carpiano (Milano). Il 27enne rimasto intrappolato tra le fiamme è stato portato in codice rosso all'Ospedale di Pavia: è in condizioni gravi. L'altra conducente, una 21enne, non ha riportato gravi traumi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
