Incidente frontale nel Milanese l' auto prende fuoco | giovane estratto dal pompiere volontario di passaggio
Prima lo schianto frontale. Poi l'auto che prende fuoco mentre a bordo c'è ancora il conducente. Grave incidente nella serata di domenica 19 ottobre. Due i feriti, di cui uno in condizioni particolarmente delicate. L'incidenteLa chiamata ai soccorsi è arrivata una ventina di minuti prima delle 21. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
