Incidente frontale nel Milanese | auto in fiamme un giovane in gravi condizioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia sulla strada di Carpiano. Un violento impatto frontale e poi le fiamme: è quanto accaduto nella serata di domenica 19 ottobre lungo la Strada Statale 412, all’altezza di Carpiano, in provincia di Milano. Dopo lo scontro, una delle due auto ha preso fuoco con il conducente ancora all’interno. Il ragazzo, un 27enne, è rimasto intrappolato tra le lamiere e successivamente è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. L’altra conducente, una giovane di 21 anni, ha riportato ferite meno gravi ed è stata ricoverata per accertamenti. Determinante l’intervento di un volontario dei vigili del fuoco, che stava tornando a casa dopo il turno di lavoro e che, vedendo l’auto in fiamme, è stato il primo a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
