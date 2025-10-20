Incidente frontale ad Altedo | anziano muore grave la nipote 18enne

Ha perso la vita in un terribile incidente mortale Graziano Donatantonio, 91enne residente a Baricella, mentre la nipote di 18 anni, a bordo con lui al momento dello schianto, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayLe strade della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altre letture consigliate

Ferrara, incidente frontale tra due auto e un furgone ad Argenta: morto Mauro Farina. Ferita una donna incinta - X Vai su X

Incidente dopo le 12.30 subito dopo l'uscita del casello di Ronco Scrivia. Si tratta di un frontale tra un'auto e un camion della raccolta dei rifiuti... - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, incidente frontale a Malalbergo: morto il 91enne Graziano Donantonio, era in auto con la nipote di 18 anni - A essere rimaste coinvolte nel violento e fatale impatto, una Fiat Panda, guidata dall’anziana vittima, e una Punto. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Nonno muore nel frontale, la nipote 18enne è grave - L’ipotesi del malore: la polizia locale non ha trovato per terra segni di frenata ... Si legge su msn.com

Scontro frontale tra auto e moto, Stefano Spitaleri muore sul colpo a 16 anni: deceduto anche un pensionato - Gravissimo incidente stradale frontale sabato mattina 13 settembre 2025 a Belpasso, nel Catanese. Da corriereadriatico.it