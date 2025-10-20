Incidente ferroviario tre ragazzi investiti nel Novarese | un morto e due feriti

Incidente ferroviario intorno alle 18,30 a Trecate, in provincia di Novara. Il bilancio è di un ragazzo morto e altri due feriti gravemente, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Stando alle prime ricostruzioni, tre giovani immigrati di età intorno ai 20 anni hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidente ferroviario, tre ragazzi investiti nel Novarese: un morto e due feriti

