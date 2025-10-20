Incidente devastante dramma nelle moto | lutto terribile

Dramma nel mondo del rally, c’è una vittima, la commozione dei colleghi e della federazione arriva anche sui social network. Il mondo delle corse e quello dei rally in particolare è stato colpito da una tragedia che ci ricorda nel modo più brutale ed immediato possibile quanto possano essere pericolosi questi eventi sportivi, per quanto molto eccitanti. L’accaduto ha avuto luogo durante una competizione molto seguita e molto popolare in cui eventi simili non erano successi negli ultimi anni, spiazzando tutti i partecipanti. Venerdì 17 ottobre si è tenuta una delle manifestazioni sportive più spettacolari e seguite del mondo dei rally, ossia la competizione del Rallye du Maroc 2025: questa dura prova per vetture e piloti che si articola lungo un percorso di ben 216 chilometri è chiaramente una tappa faticosa e molto impegnativa per chiunque, anche per veterani che corrono da tanti anni. 🔗 Leggi su Sportface.it