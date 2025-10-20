Incidente Asiago tre ventenni morti dopo una festa | L' auto a folle velocità Questi ragazzi senza freni inibitori La verità dalla videosorveglianza

«Abbiamo visionato le immagini di videosorveglianza che sono chiarissime purtroppo. Questi ragazzi scendevano ad altissima velocità da via Lavarone e, senza dare la precedenza, hanno.

Lo schianto di Asiago: si indaga sulla dinamica dell'incidente costato la vita ai 3 ragazzi. La Procura berica aprirà un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di omicidio stradale, ma verrà archiviata per la morte del giovane al volante, Nicola Xausa. - X Vai su X

? Sono addolorato per il tragico incidente avvenuto la notte scorsa ad Asiago, costato la vita a tre giovani mentre rincasavano dopo una festa. Desidero stringermi alle loro famiglie e alle loro comunità in questo momento straziante - facebook.com Vai su Facebook

