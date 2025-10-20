Incidente Asiago tre ventenni morti dopo una festa | L' auto a folle velocità Questi ragazzi senza freni inibitori La verità dalla videosorveglianza

«Abbiamo visionato le immagini di videosorveglianza che sono chiarissime purtroppo. Questi ragazzi scendevano ad altissima velocità da via Lavarone e, senza dare la precedenza, hanno. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Incidente Asiago, tre ventenni morti dopo una festa: «L'auto a folle velocità. Questi ragazzi senza freni inibitori». La verità dalla videosorveglianza

