Incidente Asiago la verità nel video | l’auto dei cinque ragazzi lanciata a folle velocità poi lo schianto

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno chiarito la tragedia di Asiago, tanto che la Procura ha deciso che non disporrà autopsie: la Peugeot con a bordo cinque ragazzi viaggiava a velocità folle prima di schiantarsi contro una rotatoria. Tre ventenni sono morti sul colpo, due feriti. Il sindaco Rigoni Stern: “Una tragedia immensa, serve più prevenzione”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Il tragico incidente di Asiago ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Roberto Rigoni Stern ha visionato le immagini: «5 secondi prima dell'impatto è transitata un'altra vettura, che ha rischiato di essere travolta» - X Vai su X

? Sono addolorato per il tragico incidente avvenuto la notte scorsa ad Asiago, costato la vita a tre giovani mentre rincasavano dopo una festa. Desidero stringermi alle loro famiglie e alle loro comunità in questo momento straziante - facebook.com Vai su Facebook

Incidente Asiago, la verità nel video: l’auto dei cinque ragazzi lanciata a folle velocità, poi lo schianto - Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno chiarito la tragedia di Asiago, tanto che la Procura ha deciso che non disporrà autopsie: la Peugeot ... Si legge su fanpage.it

Incidente Asiago, il sopravvissuto allo schianto che ha ucciso i 3 amici: “Li chiamavo ma non rispondevano” - Il 21enne Otto Pasini è sopravvissuto quasi indenne all’incidente di Asiago che ha ucciso 3 amici e ferito gravemente un quarto ... fanpage.it scrive

Drammatico incidente ad Asiago, auto con 5 giovani contro fontana: 3 morti, tornavano da festa di compleanno - Tre giovani sono morti e due sono rimasti feriti nel tragico incidente stradale di Asiago. Segnala virgilio.it