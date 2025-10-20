Incidente Asiago il sopravvissuto allo schianto che ha ucciso i 3 amici | Li chiamavo ma non rispondevano

Il 21enne Otto Pasini è sopravvissuto quasi indenne all’incidente di Asiago che ha ucciso 3 amici e ferito gravemente un quarto. È stato lui infatti a chiamare i soccorsi dopo essere uscito dal mezzo distrutto e fino all’ultimo ha sperato che anche i suoi amici potessero essere salvati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L’incidente alle 3.30 della notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre ad Asiago.Ferito un altro giovane, illeso il quinto occupante dell'auto. I ragazzi rientravano da una serata di festa a Lavarone - facebook.com Vai su Facebook

Incidente ad Asiago, chi sono i tre ventenni morti: amici con la passione per lo sci. Geko, Nik e Pietro, cresciuti insieme, tra banchi e piste #ANSA - X Vai su X

Incidente Asiago, il sopravvissuto allo schianto che ha ucciso i 3 amici: “Li chiamavo ma non rispondevano” - Il 21enne Otto Pasini è sopravvissuto quasi indenne all’incidente di Asiago che ha ucciso 3 amici e ferito gravemente un quarto ... Da fanpage.it

Nicola, Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti i tre 20enni, feriti i due amici. «Andavano a velocità folle» - 30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco Millepini. Lo riporta ilgazzettino.it

Incidente Asiago, morti sul colpo tre ventenni. Geko, Nik e Pietro: i profili degli amici con la passione per lo sci - Tra le curve delle piste innevate e le lunghe giornate passate sui banchi di scuola, Riccardo Gemo e Nicola Xausa avevano costruito un legame profondo. Lo riporta leggo.it