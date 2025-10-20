Incidente all’aeroporto di Hong Kong | un cargo in atterraggio è andato fuori pista finendo parzialmente in mare Due morti – Il video

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo cargo proveniente da Dubai è uscito di pista durante l’atterraggio allaeroporto di Hong Kong, per poi schiantarsi contro un mezzo di servizio. È successo alle 3.53 ora locale di domenica 19 ottobre, le 21.53 italiane. Sono morti i 2 addetti di terra che erano all’interno del veicolo colpito, tutti salvi i 4 componenti dell’equipaggio. L’aeroporto di Hong Kong è costruito su un’isola e la pista nord, dov’è successo l’incidente, è circondata dal mare. Dopo l’impatto la fusoliera si è troncata finendo parzialmente in acqua e il personale di bordo è riuscito a evacuare l’aereo aprendo gli scivoli di emergenza con l’ausilio di vigili del fuoco e polizia marittima, come riferiscono le autorità locali. 🔗 Leggi su Open.online

