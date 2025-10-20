Incidente a Piacenza | ciclista di 37 anni travolto e ucciso da un’auto nella notte indagini in corso

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista di 37 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Borgonovo Val Tidone. Dopo il violento impatto il ciclista è morto sul colpo. Illesi invece i passeggeri del veicolo. In corso le indagini dei carabinieri per accertare le responsabilità del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

