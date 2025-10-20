Incidente a Piacenza | ciclista di 37 anni travolto e ucciso da un’auto nella notte indagini in corso
Un ciclista di 37 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Borgonovo Val Tidone. Dopo il violento impatto il ciclista è morto sul colpo. Illesi invece i passeggeri del veicolo. In corso le indagini dei carabinieri per accertare le responsabilità del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Travolto sulla strada Mottaziana, muore 37enne - Tragico incidente nella tarda serata di domenica 19 ottobre lungo la strada Mottaziana, nel comune... - PiacenzaSera - X Vai su X
Gravissimo incidente in A21 a Piacenza, traffico in tilt fino a Cremona. Un uomo e una donna sono morti carbonizzati nella loro auto, che ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un tir. Le cause sono ancora al vaglio della Polstrada. #incidentestradale # - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Piacenza: ciclista di 37 anni travolto e ucciso da un’auto nella notte, indagini in corso - Un ciclista di 37 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto a Borgonovo Val Tidone. Segnala fanpage.it
Auto travolge e uccide 37enne in bici nel Piacentino, arrestato conducente - 30 sulla strada provinciale Mottaziana che porta a Borgonovo Val Tidone, nei pressi di Cascina Colombarola ... Come scrive adnkronos.com
Muore ciclista nel piacentino, travolto da auto nella notte - Un uomo di 37 anni è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un'auto mentre in sella alla sua bici ... ansa.it scrive