Incidente a Origgio | due ragazzi cadono dalla moto
Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre, un incidente ha visto coinvolti due ragazzi a bordo di una moto lungo via Cavour a Origgio. I giovani stavano rientrando da Uboldo quando, per motivi ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo. L’asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe avere contribuito alla caduta: . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
