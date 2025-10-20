Castel Goffredo (Mantova), 20 ottobre 2025 – Incidente stradale questa mattina, 20 ottobre, intorno alle 7.40 in viale Montegrappa a Castel Goffredo, nel Mantovano. Per cause ancora in fase di accertamento un furgone con a bordo due persone avrebbe tamponato un trattore. Ad avere la peggio è stato un uomo di 66 anni di Casalmoro, passeggero passeggero del furgone, rimasto incastrato tra le lamiere all’interno dell’abitacolo. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. L’altro occupante del furgone, invece, è riuscito a uscire autonomamente e non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti l’automedica da Mantova e l’elisoccorso da Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Castel Goffredo, furgone tampona trattore: 66enne incastrato tra le lamiere