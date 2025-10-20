Incendio spaventoso in Italia fiamme altissime e una colonna di fumo | aria irrespirabile
Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di lunedì 20 ottobre in un capannone situato nel quartiere Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Le fiamme sono partite poco prima delle 22 e hanno coinvolto una struttura utilizzata come deposito di ricambi per auto. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate dai carabinieri della stazione di Barra e da unità del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, allertati da una segnalazione al numero di emergenza 112. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore, a causa dell’intensità del rogo e della presenza di materiali altamente infiammabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
