Incendio malore e treni bloccati | cosa è successo durante l' esercitazione in galleria

Un incendio su un locomotore Mercitalia Rail e, parallelamente, il malore del macchinista a causa dell’inalazione di fumi: è lo scenario – da brividi – che si è ipotizzato all’imbocco sud della galleria Sciliar sulla linea Verona – Brennero. Appunto, ipotizzato: il riferimento, infatti, è alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

