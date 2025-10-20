Incendio in una mansarda di un palazzo | gravi danni Salvati due cani

Intervento dei vigili del fuoco del comando del Verbano-Cusio-Ossola ieri pomeriggio, domenica 19 ottobre, per l'incendio di una mansarda al terzo piano di una palazzina in via Nuova Intra - Premeno, in località Cissano (frazione di Arizzano). Sul posto hanno operato cinque automezzi con tre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

