Incendio in un condominio scatta l' allarme | residenti evacuati in tre all' ospedale

Fiamme nella notte e scatta l’evacuazione. E’ quanto successo poco prima dell'1 - tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre - all’interno di un condominio di via Isola Bianca, a Pontelagoscuro. Secondo quanto si apprende, ad un certo punto un incendio si è sviluppato nella zona delle cantine. Il fumo e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

