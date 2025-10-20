Incendio in condominio evacuati gli inquilini | 3 persone intossicate

Ferrara, 10 ottobre 2025 – Incendio nella notte appena trascorsa in via Isola Bianca, a Pontelagoscuro di Ferrara, all’interno di una palazzina, che è stata evacuata. Tre inquilini sono stati trasportati all'ospedale di Cona nel Ferrarese per accertamenti mentre i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per estinguere il rogo. Quando è divampato l’incendio, intorno a mezzanotte, la prima ad arrivare è stata la polizia di stato che ha salvato alcune persone rimaste intrappolate all’interno degli appartamenti. Ma ecco i fatti. La sala operativa della questura di Ferrara ha inviato due pattuglie in via Isola Bianca a Pontelagoscuro: giunti sul posto gli agenti hanno notato una folla, in forte stato di agitazione, perché svariati condomini erano rimasti intrappolati nell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

