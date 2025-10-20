Incendio in condominio evacuati gli inquilini | 3 persone intossicate
Ferrara, 10 ottobre 2025 – Incendio nella notte appena trascorsa in via Isola Bianca, a Pontelagoscuro di Ferrara, all’interno di una palazzina, che è stata evacuata. Tre inquilini sono stati trasportati all'ospedale di Cona nel Ferrarese per accertamenti mentre i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per estinguere il rogo. Quando è divampato l’incendio, intorno a mezzanotte, la prima ad arrivare è stata la polizia di stato che ha salvato alcune persone rimaste intrappolate all’interno degli appartamenti. Ma ecco i fatti. La sala operativa della questura di Ferrara ha inviato due pattuglie in via Isola Bianca a Pontelagoscuro: giunti sul posto gli agenti hanno notato una folla, in forte stato di agitazione, perché svariati condomini erano rimasti intrappolati nell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'incendio in un condominio di Bernareggio causato da un pentolino dimenticato sul fuoco; anziana donna in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, incendio all’alba in un condominio: evacuate due persone, una donna in ospedale - X Vai su X
Incendio in condominio, evacuati gli inquilini: 3 persone intossicate - Insieme ai vigili del fuoco, gli agenti sono riusciti soccorrere tutti i condomini in difficoltà, evitando che la situazione degenerasse. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Incendio distrugge un appartamento a Milano, ferita una donna e intossicati 3 condomini - I vigili del fuoco hanno evacuato gli abitanti; nessuno è in gravi condizioni. Scrive rainews.it
Incendio in un condominio nel Milanese, morti tre componenti famiglia - MILANO (ITALPRESS) – E’ di tre morti il bilancio di un incendio che si è sviluppato questa notte in un palazzo di sei piani a Cornaredo, nel Milanese. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it