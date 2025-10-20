Incendio in casa morta nel rogo insieme al suo cane | la vittima è Floria Paissoni

Il bilancio è drammatico: è morta carbonizzata tra le mura di casa insieme al suo cagnolino. È questo il triste destino di Floria Paissoni, 75 anni, la donna residente a Sarnico – sul Sebino – deceduta nella notte tra sabato e domenica a seguito dell'incendio della sua abitazione, una villetta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

A dare l'allarme i residenti di via De Curtis, quando sono arrivati i soccorsi per il proprietario di casa non c'era più nulla da fare. Viveva da solo. Due giorni fa un altro principio d'incendio nella stessa abitazione - facebook.com Vai su Facebook

Scoppia un incendio in una casa di Sarnico: morta una donna e il suo cane, indagano i carabinieri - Un incendio è scoppiato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre in una casa a Sarnico (Bergamo). Lo riporta fanpage.it

Donna muore in incendio in casa a Sarnico - Una donna è morta la scorsa notte nell'incendio della sua abitazione: è accaduto a Sarnico, in via Campomatto, attorno alle 4,20. Secondo rainews.it

Sarnico, incendio in una casa: morta una donna insieme al suo cagnolino - Sarnico (Bergamo), 19 ottobre 2025 – Tragedia a Sarnico, nella Bergamasca, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre: una donna è morta a causa di un incendio. Segnala msn.com