Incendio in casa morta nel rogo insieme al suo cane | la vittima è Floria Paissoni

Bresciatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio è drammatico: è morta carbonizzata tra le mura di casa insieme al suo cagnolino. È questo il triste destino di Floria Paissoni, 75 anni, la donna residente a Sarnico – sul Sebino – deceduta nella notte tra sabato e domenica a seguito dell'incendio della sua abitazione, una villetta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

incendio casa morta rogoScoppia un incendio in una casa di Sarnico: morta una donna e il suo cane, indagano i carabinieri - Un incendio è scoppiato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre in una casa a Sarnico (Bergamo). Lo riporta fanpage.it

incendio casa morta rogoDonna muore in incendio in casa a Sarnico - Una donna è morta la scorsa notte nell'incendio della sua abitazione: è accaduto a Sarnico, in via Campomatto, attorno alle 4,20. Secondo rainews.it

incendio casa morta rogoSarnico, incendio in una casa: morta una donna insieme al suo cagnolino - Sarnico (Bergamo), 19 ottobre 2025 – Tragedia a Sarnico, nella Bergamasca, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre: una donna è morta a causa di un incendio. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Casa Morta Rogo