Incendio improvviso nel palazzo di 10 piani a Lione 4 morti e 12 feriti | Cantina trasformata in appartamento
I pompieri francesi hanno impedito che l’incendio di propagasse ai piani superiori ma non sono riusciti a salvare i quattro, due uomini e due donne che avevano occupato lo scantinato dell'edificio e trasformato uno spazio di circa 20 metri quadri in un appartamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Paura in centro ad Avellino: un violento incendio devasta un appartamento a Parco Abate Momenti di grande tensione questa sera in pieno centro città. Un rogo improvviso ha completamente distrutto un’abitazione all’interno del complesso residenziale Par - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca Incendio devasta un’abitazione ad Avetrana: i proprietari finiscono in ospedale per lo shock - X Vai su X
Bernareggio, paura in condominio: incendio in un appartamento, palazzo evacuato - BERNAREGGIO – Pomeriggio di paura a Bernareggio, dove un incendio improvviso ha fatto scattare il panico in un condominio di via Alfonso La Marmora. Come scrive mbnews.it
Lione, in fiamme palazzo di dieci piani: ci sono vittime - In corso un'indagine per determinare le cause che hanno provocato il rogo ... Si legge su interris.it
Incendio nelle cantine di un palazzo in via Tripoli: 10 persone evacuate - 30 di mercoledì, 8 ottobre, in via Tripoli 71, all'angolo con corso Sebastopoli. Si legge su torinotoday.it