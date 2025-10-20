Incendio a Napoli nel quatiere Ponticelli capannone in fiamme e alta colonna di fumo | timore intossicazione
Vasto incendio a Ponticelli, in un capannone di ricambi auto: fumo visibile in tutta Napoli. Nessun ferito, ma si teme che l'aria possa diventare tossica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
#Ponticelli - INCENDIO IN CORSO I Carabinieri della Stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, su segnalazione al 112, sono intervenuti a via Principe di Napoli insieme ai vigili del fuoco per un incendio di vaste proporzioni in atto - facebook.com Vai su Facebook
Incendio sulle colline di Ischia, evacuate alcune abitazioni. Zona impervia, in volo due elicotteri - X Vai su X
Incendio nel deposito auto a Ponticelli, Napoli: cause e conseguenze - Un incendio nel quartiere Ponticelli ha attivato prontamente i soccorsi, fortunatamente senza provocare feriti. Riporta notizie.it
Incendio a Napoli, in fiamme capannone a Ponticelli: il rogo e la nube nera visibili da lontano - Vasto incendio in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, nel quartiere Ponticelli, a Napoli; sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco ... Si legge su fanpage.it
Incendio a Napoli nel quatiere Ponticelli, capannone in fiamme e alta colonna di fumo: timore intossicazione - Vasto incendio a Ponticelli, in un capannone di ricambi auto: fumo visibile in tutta Napoli. Da virgilio.it