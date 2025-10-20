Incendio a Napoli in fiamme capannone a Ponticelli | il rogo e la nube nera visibili da lontano
Vasto incendio in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, nel quartiere Ponticelli, a Napoli; sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco, le fiamme all'interno di un capannone di autoricambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Enorme incendio a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Nella tarda serata le fiamme hanno avvolto un capannone in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, vicino numerose abitazioni e negozi. A prendere fuoco un capannone destinato, molto pro
