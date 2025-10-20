Incendio a Napoli a fuoco un deposito di ricambi auto | la densa colonna di fumo a Ponticelli – Il video
Un vasto incendio si è sviluppato poco prima delle 22 all’interno di un capannone adibito a deposito di ricambi di auto nel quartiere napoletano di Ponticelli, alla periferia orientale della città. Al momento non si ha notizia di persone coinvolte. "I carabinieri della Stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, su segnalazione al 112, sono intervenuti a via Principe di Napoli (quartiere Ponticelli) insieme ai vigili del fuoco per un incendio di vaste proporzioni in atto." pic.twitter.comvWOGHCAVAy — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) October 20, 2025 Sul posto – in via Principe di Napoli – sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, a seguito di una segnalazione ricevuta dal 112. 🔗 Leggi su Open.online
