Incendio a Lione quattro morti in un palazzo di dieci piani | cosa è successo nella notte
Un boato nel buio, poi le fiamme che si arrampicano lungo la facciata e il fumo denso che inghiotte tutto. A Lione, nel cuore del terzo arrondissement, un palazzo di dieci piani si è trasformato in una trappola di fuoco nelle prime ore del mattino. Le sirene hanno squarciato il silenzio intorno alle cinque, quando decine di abitanti si sono riversati in strada, molti in pigiama, mentre dal tetto cadevano detriti incandescenti. Un incendio devastante. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito dai piani inferiori dell’edificio di rue André Philip, propagandosi in pochi minuti verso l’alto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
