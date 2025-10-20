Inaugurazione Baby Pit-Stop | area di sosta per allattare e cambiare il pannolino
FASANO – Il Comune di Fasano e Aps Humanamente invitano la cittadinanza all'inaugurazione del Baby Pit-Stop dell'Unicef, un'area di sosta per allattare e cambiare il pannolino.L'iniziativa, promossa in collaborazione con Unicef, si terrà domenica 26 ottobre alle ore 17.30 presso I Portici -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
