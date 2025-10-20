Inaugurato il nuovo nido Sacro Cuore ad Arezzo
Arezzo, 20 ottobre 2025 – . L’istituto, che ospiterà 24 tra bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi, si trova all’interno della storica Scuola Suore Stigmatine di Arezzo, struttura gestita dal gruppo Scuole per Crescere. Nella scuola, le cui iscrizioni all’anno scolastico 20262027 sono già aperte, erano già presenti scuola dell’infanzia e scuola primaria e, ora, il complesso si arricchisce di un’ulteriore offerta formativa, confermandosi come punto di riferimento per l’istruzione delle famiglie della zona. All’inaugurazione erano presenti Lucia Tanti, Vicesindaco di Arezzo e Leonardo Alessi, Presidente Fism Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
