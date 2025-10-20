Inaugurato il nuovo manto in sintetico del campo sportivo di Avenza

CARRARA – Grazie a un investimento da circa mezzo milione di euro è stato completamente rifatto il manto in erba sintetica del Paolo Deste di Avenza. Il vecchio terreno di gioco di via Covetta è stato sostituito con uno più moderno e funzionale che già da alcune settimane è tornato ad ospitare partite e allenamenti di prima squadra e giovanili. Ieri, prima della sfida del campionato di Promozione tra San Marco e San Piero a Sieve, c’è stato un simbolico taglio del nastro alla presenza della sindaca Serena Arrighi e degli assessori ai lavori pubblici e allo sport Elena Guadagni e Lara Benfatto. Quello del Paolo Deste è, dopo quello della Perticata e dello stadio dei Marmi, il terzo campo in erba sintetica completamente sostituito in poco più di un anno dal Comune. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it