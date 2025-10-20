Inaugurata la nuova sede del Poliambulatorio Athaena | Spazi ampi e moderni
Bergamo. Successo per l’inaugurazione della nuova sede del Poliambulatorio Athaena, a Bergamo in via Martin Luther King, 3 (di fronte alla Motorizzazione Civile, accanto alla nuova Lidl). L’iniziativa, che si è svolta nel pomeriggio di sabato 18 ottobre, ha visto la partecipazione di numerose persone. La struttura, ampia e funzionale, risponde all’esigenza di contare su spazi più grandi perché nel tempo il Centro Athaena ha esteso notevolmente i servizi offerti. Il direttore sanitario, dottor Vincenzo Ventura, chirurgo vascolare e medico dello sport, commenta: “L’inaugurazione è andata molto bene. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Nel Comune di Serra Riccò è stata inaugurata la nuova Area Fitness. Si trova a #Castagna, è aperta a tutti. "Con quest'area accontentiamo la richiesta della cittadinanza" commenta il consigliere con delega allo Sport Stefano Giannelli. - facebook.com Vai su Facebook
Nuova sede per il Poliambulatorio Athaena: “Più servizi per sportivi e non” - Sabato 18 ottobre alle 17 verrà inaugurata la nuova sede, a Bergamo in via Martin Luther King, 3 (di fronte alla Motorizzazione Civile, accanto alla nuova Lidl). Segnala bergamonews.it
Diocesi: Caritas Pozzuoli, domani l’inaugurazione della nuova sede del Poliambulatorio - Venerdì 9 maggio, alle ore 17, sarà inaugurata la nuova sede del Poliambulatorio della Caritas diocesana di Pozzuoli nella palazzina della Fondazione “Centro per Vita – don Luigi Saccone” al Villaggio ... agensir.it scrive
Casa della comunità ovest. Medicina dello Sport e Poliambulatorio: inaugurata la nuova ala - È stata inaugurata la Casa della Comunità Ovest di Reggio Emilia, progettata per migliorare la funzionalità organizzativa e ottimizzare la logistica ed i tempi di due servizi che riscontrano ... Riporta ilrestodelcarlino.it