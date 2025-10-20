Inaugurata la nuova sede del Poliambulatorio Athaena | Spazi ampi e moderni

Bergamo. Successo per l’inaugurazione della nuova sede del Poliambulatorio Athaena, a Bergamo in via Martin Luther King, 3 (di fronte alla Motorizzazione Civile, accanto alla nuova Lidl). L’iniziativa, che si è svolta nel pomeriggio di sabato 18 ottobre, ha visto la partecipazione di numerose persone. La struttura, ampia e funzionale, risponde all’esigenza di contare su spazi più grandi perché nel tempo il Centro Athaena ha esteso notevolmente i servizi offerti. Il direttore sanitario, dottor Vincenzo Ventura, chirurgo vascolare e medico dello sport, commenta: “L’inaugurazione è andata molto bene. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

