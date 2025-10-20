Arezzo, 20 ottobre 2025 – Sabato 25 ore 11.00 – Chiostro di San Francesco L'evento si inserisce nella più ampia programmazione dell'Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese che ha come obiettico la costruzione di una cultura educativa del Ben- Essere secondo un modello “One Health”. Sabato 25 ottobre alle ore 11, presso il Chiostro di San Francesco, si svolgerà la conferenza organizzata dall' Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese “In Vino Veritas. Vitigni vino e territorio tra tradizione e innovazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

