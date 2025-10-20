In Vino Veritas Vitigni vino e territorio tra tradizione e innovazione
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Sabato 25 ore 11.00 – Chiostro di San Francesco L'evento si inserisce nella più ampia programmazione dell'Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese che ha come obiettico la costruzione di una cultura educativa del Ben- Essere secondo un modello “One Health”. Sabato 25 ottobre alle ore 11, presso il Chiostro di San Francesco, si svolgerà la conferenza organizzata dall' Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese “In Vino Veritas. Vitigni vino e territorio tra tradizione e innovazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giovedì sera degustazione straordinaria di 6 grandi formaggi da Amformaggi Boretto, presso Enoteca Vino Veritas Novellara, sempre sold out, grazie a tutti per la fiducia, grande esperienza degustativa, con formaggi, confetture, gelatine, miele e frutta secca, il - facebook.com Vai su Facebook
Vini Italiani ma vitigni francesi: l’Italia delle Guide - Ogni autunno, puntuale come la vendemmia, arriva il momento delle guide ai vini italiani. Segnala lavocedinovara.com
Verità, semplicità e chiarezza i segreti per comunicare al meglio il vino - L’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino nell’ultimo incontro si è concentrata sulla comunicazione del vino. italiaatavola.net scrive
Pietragalla. Autunno, tempo di…“in vino veritas” - D’altronde, il vino si sa, proprio per la sua composizione organolettica, ricca di antiossidanti, ci tempra e ci dà energia per affrontare le giornate più corte e buie. poliziapenitenziaria.it scrive