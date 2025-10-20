In uscita il singolo d’esordio di Nage vocalist di Cisterna

Latinatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nage ama il pop e ama il jazz, ama il pianoforte e ama il canto, che un po’ ha studiato e un po' ha intuìto, e, soprattutto, ama il modo in cui la vita si lascia raccontare dalle canzoni. Nel frattempo, mentre canta Battisti e Gershwin e inizia a farsi conoscere e apprezzare nel circuito dei club. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Laura Pausini annuncia il nuovo singolo in uscita a settembre - Il mistero si è risolto nella serata italiana di mercoledì 16 luglio, quando la regina della musica italiana ... Segnala radioitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Uscita Singolo D8217esordio Nage