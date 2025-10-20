In uscita il singolo d’esordio di Nage vocalist di Cisterna
Nage ama il pop e ama il jazz, ama il pianoforte e ama il canto, che un po’ ha studiato e un po' ha intuìto, e, soprattutto, ama il modo in cui la vita si lascia raccontare dalle canzoni. Nel frattempo, mentre canta Battisti e Gershwin e inizia a farsi conoscere e apprezzare nel circuito dei club. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#RadioArberesheNews: Bon Jovi, esce il nuovo singolo con Robbbie Williams “We Made It Look Easy" I Bon Jovi pubblicano il nuovo singolo “We Made It Look Easy" in collaborazione con la popstar mondiale Robbie Williams. Il singolo anticipa l'uscita del nu - facebook.com Vai su Facebook
Laura Pausini annuncia il nuovo singolo in uscita a settembre - Il mistero si è risolto nella serata italiana di mercoledì 16 luglio, quando la regina della musica italiana ... Segnala radioitalia.it