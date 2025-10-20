in toscana concorso di eleganza per youngtimer e instant classic

Ci sono luoghi che sembrano nati per ospitare la bellezza. Villa La Massa, affacciata su un’ansa dell’Arno e immersa tra cipressi e olivi, è uno di questi: un rifugio di armonia a pochi minuti da Firenze. È qui che, dal 17 al 19 ottobre, si è svolta l’edizione 2025 di Villa La Massa Excellence, concorso d’eleganza organizzato da Canossa e dedicato alle supercar e hypercar capaci di unire arte, ingegneria e passione. Un evento che porta nella quiete di una villa medicea la rumorosa meraviglia dei motori. Le carrozzerie scintillavano sotto il sole toscano come opere d’arte contemporanea, mentre l’eco dei dodici cilindri di Eccentrica rompeva la quiete del parco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

