In tanti a Roncofreddo per la prima edizione di ' Oro bianco' | festa-mercato dei formaggi e dei latticini

Successo di pubblico e di partecipazione per la prima edizione di ‘Oro Bianco – Formaggi e latticini dell’Emilia-Romagna’, la festa-mercato organizzata a Roncofreddo dalla rete territoriale ‘I Rubiconi’, come primo appuntamento pubblico dell’Areale enogastronomico ‘I Rubiconi’.“L’intera giornata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

