In rampa di lancio il tour teatrale dei Negrita alle Muse di Ancona la tappa marchigiana della tournée

Anconatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Conto alla rovescia per il ritorno sui palchi dei Negrita, che il prossimo 7 novembre in formazione completa in elettrico saranno sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025". Dopo il successo di pubblico e critica delle date. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Rampa Lancio Tour Teatrale