In piazza della Repubblica iniziati i lavori per la banchina del capolinea sud del filobus

Ilpescara.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso i lavori per la realizzazione della banchina del filobus, in piazza della Repubblica. Al terminal, infatti, pur trattandosi del capolinea Sud della filovia "La Verde" che collega Montesilvano a Pescara, fino a ora non c'era una vera e propria banchina, ma solo una fermata.A darne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

