In piazza della Repubblica iniziati i lavori per la banchina del capolinea sud del filobus
Sono in corso i lavori per la realizzazione della banchina del filobus, in piazza della Repubblica. Al terminal, infatti, pur trattandosi del capolinea Sud della filovia "La Verde" che collega Montesilvano a Pescara, fino a ora non c'era una vera e propria banchina, ma solo una fermata.A darne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
IL TG DI PREALPINA #Varese – Piazza Repubblica di notte, degrado e paura #Varesotto e #AltoMilanese – Sequestrati 7 quintali di droga in 9 giorni #Gallarate – Parcheggi pochi e cari, commercianti disperati #Varese – Denunciato un furbetto dell’esam - facebook.com Vai su Facebook
MONFALCONE - Sabato 18 ottobre Piazza della Repubblica e l’atrio del Municipio ospiteranno l’open day dedicato alla promozione delle discipline sportive e ai valori che lo sport trasmette. https://ilgoriziano.it/articolo/monfalcone-ritorna-per-terza-edizione-vo - X Vai su X
Lavori in piazza della Repubblica ad Ancona: via della Loggia diventa a senso unico - L’ampliamento del cantiere dei lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica modifica la viabilità in entrata ed uscita del centro ... Come scrive corriereadriatico.it
Lavori, esami di riparazione. Il Comune richiama la ditta: "Vanno eliminati i difetti" - I lavori della semipedonalizzazione del centro di Scandicci, zona via Aleardi piazza della Repubblica, erano stati chiusi con qualche problema alla ... Lo riporta lanazione.it
Viabilità in Piazza della Repubblica. Lavori terminati dopo cinque anni - Entro la fine della prossima settimana tornerà la normale viabilità, i cittadini che abitano nella zona della "Maddalena" ... Lo riporta lanazione.it