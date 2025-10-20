In Ligue 1 hanno fatto 40 gol in un weekend in Serie A finora solo 9 gol Così stiamo messi
La Ligue 1 parte con ritmi folli, con quaranta gol segnati questo weekend. In Italia, invece, il gioco produce meno reti: in questo fine settimana le squadre hanno segnato solo 9 gol, e Cremonese-Udinese potrebbe aumentare leggermente questo totale. In Ligue 1 si fanno molti più gol. Riporta L’Équipe: “Quaranta gol sono stati segnati questo weekend nell’8ª giornata. È uno in più rispetto alla 3ª giornata, alla fine di agosto. Quaranta gol in una stessa giornata di campionato, prima d’ora, erano successi solo due volte in questo secolo: in occasione della 38ª giornata della stagione 2007-2008 (con 20 squadre) e della 31ª giornata della stagione 2023-2024 (con 18 squadre). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
