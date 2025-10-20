In Ligue 1 40 gol in un weekend in Serie A penuria di reti | finora solo 9 gol

Ilnapolista.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ligue 1 parte con ritmi folli, con quaranta gol segnati questo weekend. In Italia, invece, il gioco produce meno reti: in questo fine settimana le squadre hanno segnato solo 9 gol, e Cremonese-Udinese potrebbe aumentare leggermente questo totale. In Ligue 1 si fanno molti più gol. Riporta L’Équipe: “Quaranta gol sono stati segnati questo weekend nell’8ª giornata. È uno in più rispetto alla 3ª giornata, alla fine di agosto. Quaranta gol in una stessa giornata di campionato, prima d’ora, erano successi solo due volte in questo secolo: in occasione della 38ª giornata della stagione 2007-2008 (con 20 squadre) e della 31ª giornata della stagione 2023-2024 (con 18 squadre). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

in ligue 1 40 gol in un weekend in serie a penuria di reti finora solo 9 gol

© Ilnapolista.it - In Ligue 1 40 gol in un weekend, in Serie A penuria di reti: finora solo 9 gol

Argomenti simili trattati di recente

Ligue 1, gol e spettacolo tra Monaco e Brest: decide il gol di Akliouche nel finale - La dodicesima giornata di Ligue 1 si è aperto con uno scoppiettante Monaco- Da tuttomercatoweb.com

Rabiot sempre più leader del Marsiglia, fa gol e sorprende la Ligue 1: per lui un primato inaspettato - Nessuno si sarebbe mai aspettato un impatto del genere da parte del centrocampista ex Juventus, che si sta divertendo molto nel 3- Riporta fanpage.it

ligue 1 40 golLigue 1: il Lens batte il Paris Fc e aggancia lo Strasburgo al terzo posto, vince il Lille di Giroud - Negli ultimi match dell'8ª giornata successi per le squadre di Sage (2- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ligue 1 40 Gol