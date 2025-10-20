In Italia avevo un lavoro stabile ma volevo superare i miei limiti | vi racconto la mia vita a Barcellona
Emi, 31enne di Giugliano (Napoli), ha raccontato a Fanpage.it la sua vita a Barcellona. Dopo aver sognato per tanti anni di trasferirsi all'estero, a lei e al suo fidanzato si è presentata l'occasione e, anche grazie a un po' di fortuna, sono riusciti a partire: "Non ho lasciato l'Italia per infelicità o per necessità, ma per superare dei limiti, per uscire dalla mia zona di comfort". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Nei giorni scorsi, avevo denunciato che 33 ventilatori neonatali, prodotti in Italia e destinati a Gaza, erano bloccati da sette mesi a Tel Aviv. Sette mesi in cui bambini nati prematuri o con gravi difficoltà respiratorie hanno rischiato la vita per una scelta crudele e - facebook.com Vai su Facebook
“In Italia avevo un lavoro stabile ma volevo superare i miei limiti: vi racconto la mia vita a Barcellona” - Sulla burocrazia invece sono un po' più lenti, anche se, alla fine, senza particolari problemi, si ... Come scrive fanpage.it
In Italia il lavoro è sempre più stabile - Più occupazione stabile e, di conseguenza, meno precarietà. Segnala ilgiornale.it
Oltre 24 milioni di occupati in Italia: "Cresce la voglia di lavoro stabile" - Nonostante i venti d’incertezza che attraversano l’economia globale, il mercato del lavoro italiano segna un ... Lo riporta quotidiano.net